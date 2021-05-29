/632895/حسانين-توفيق-يدعو-شركات-الاتصالات-حث-المواطنين-على-التسجيل-لتلقي-لقاح-كورونا

دعا النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، شركات الاتصالات في مصر للقيام بدورها المجتمعي وتحفيز المواطنين في تلقي لقاح فيروس كورونا، لاسيما في ظل حالة التخوف من اللقاح بناء على معلومات وأخبار مغلوطة.

حسانين توفيق يطالب بعمل رسائل قصيرة للعملاء

وطالب النائب حسانين توفيق، شركات الاتصالات بعمل رسائل قصيرة لعملائها تحفز فيها المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح والتأكيد على أنه آمن وفعال.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، حسانين توفيق، إلى أن الدولة تقوم بدور كبير في توفير اللقاحات لكافة المواطنين، وبدأت بالفعل في التوسع بالفئات المستهدفة للحصول على اللقاح بعدما كان في البداية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

حسانين توفيق: مستخدمي التليفون المحمول يصل لقرابة 100 مليون مستخدم

وأكد عضو مجلس الشيوخ، حسانين توفيق، أن مستخدمي التليفون المحمول في مصر يصل قرابة 100 مليون مستخدم، لافتا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع عدد المستخدمين خلال شهر أبريل 2020 بنسبة 3.04% بعدما زادت أعداد المشتركين في الهاتف المحمول والأرضي من 93.68 مليون مشترك خلال شهر أبريل من عام 2019 إلى نحو 96.53 مليون مستخدم، بزيادة بلغت نحو 2.85 مليون مشترك.

وأوضح حسانين توفيق، أن بث رسائل موحدة للمواطنين للحث على التسجيل وتلقي اللقاح والتأكيد على فعاليته وأمانه سيكون لها مردود إيجابي في زيادة التحصين ضد وباء فيروس كورونا.