صور.. السفير المصرى لدى مالاوى يستضيف بعثة المنتخب الوطنى للشطرنج

جدة - نرمين السيد - وحضر الحفل من الجانب المالاوى وزير الشباب والرياضة، ومدير قطاع الرياضة بالوزارة، ورئيسة اتحاد الشطرنج المالاوية، فضلاً عن سكرتير عام اتحاد الشطرنج الإفريقى.

ورحب السفير شوقى، بالمنتخب المصرى للشطرنج الذى يضم لاعبين ذوى تصنيف متقدّم إفريقيًا ودوليًا، مُقدمًا الشكر للجانب المالاوى لحرصهم على استضافة هذا المحفل الهام بالرغم من الظروف الدولية الراهنة ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة المالاوى، على أن بلاده ستُقدّم كل الدعم لإنجاح المسابقة ولجميع الفرق المشاركة وبما يٌسهم فى نجاح هذا الحدث.

كما حضر السفير المصرى مراسم تسليم جوائز البطولة، مساء يوم الخميس 27 مايو الجارى، وفاز اللاعب المصرى أحمد عدلى بالميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية للشطرنج، واللاعبين المصريين باسم أمين بالميدالية الفضية، وأدهم فوزى بالميدالية البرونزية، وعبدالرحمن هشام بالمركز الرابع، وبذلك توج اللاعبون المصريون بالمراكز الأربعة الأولى التى ستمثل مصر وإفريقيا فى كأس العالم المُقبل للشطرنج، وهو ما يُعد انجازاً جديداً للرياضة المصرية فى المحافل الدولية.