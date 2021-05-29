الشباب والرياضة تنظم 100 قافلة رياضية بالقرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برنامج يتضمن قوافل رياضية بالقرى الأكثر احتياجا إيمانا منها بأحقية تلك القرى بممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وإقامة حياة كريمة لهم.





يأتى برنامج القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية فى إطار سعى رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، و التى لا يوجد بها ملاعب أو أندية أو مراكز شباب وتنفيذها فى الساحات وشوارع القرى، وتمكينها من الدعم والخدمات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتوفر الخدمات الرياضية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى بيان صحفى، أن برنامج القوافل الرياضية يهدف إلى إتاحة الفرصة للممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا ونشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية ودعم حركة الرياضة بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية، و الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا رياضيا.

وأضاف صبحى، أن البرنامج يستهدف 16 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالى 100 قافلة رياضية والمستفيدين منها جميع أهل القرى من مختلف الأعمار ومن الجنسين، حيث ينفذ مهرجان رياضى بالقرية فى مسابقات ترويحية وكرة القدم والطائرة وألعاب القوى وتنس الطاولة.