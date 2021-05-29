غادة قنديل تناقش مشاكل المواطنين مع وزير الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قنديل، أن اللقاء جاء لحل بعض الشكاوى التى تهم المواطنين وتدخل فى نطاق الوزارة مثل تسعيرة الكهرباء ومعاناة بعض المناطق من عدم وصول التيار الكهربائى إليها، وضعف الكهرباء فى كثير من المناطق وتأثيرها المباشر على الأجهزة الكهربائية بمنازلهم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وعد بحل جميع الشكاوى التى يعانى منها المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب، لحل مشاكل المواطنين والتغلب على أى صعوبات قد تواجههم.