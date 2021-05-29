رئيس النواب: هناك تفاوت فى عملية توزيع لقاحات كورونا بين الدول

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية حققت المعادلة الصعبة فى تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية وحماية مواطنيها واستمرار جهود البناء والتنمية.





جاء ذلك فى كلمته التى المُسجلة التى ألقاها فى أعمال الجمعية الـ 142 للاتحاد البرلمانى الدولى، والتى تُعقد فى صورة افتراضية خلال الفترة من 24 – 28 مايو 2021، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية والذى يأتى تحت عنوان: "التغلب على وباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات".

وأشار جبالى إلى الظروف الاستثنائية والحرجة التى تمر بها البشرية جراء الاجتياح الوبائى المفاجئ لفيروس كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات وخيمة، وآثار بالغة القسوة، على كل الأصعدة والمستويات، خلفت ندوباً غائرة فى جسد البشرية جمعاء، منوهاً إلى التداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على تلك الجائحة والمتمثلة فى فرض إغلاق كامل لاحتواء تفشى الفيروس، وفرض قيود على السفر على نطاق واسع، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد، مما وجه ضربة مُوجعة لحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تعرض الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لاضطرابات اقتصادية ومالية.

وعلى الصعيد الاجتماعى، أفاد المستشار الدكتور حنفى جبالى بأن جائحة كورونا خلفت اضطرابات اجتماعية واسعة المجال نتيجة للإجراءات الوقائية التى اتبعتها الدول لاحتواء تفشى فيروس كورونا، والتى أثرت بشكل كبير على سلوك وشكل الحياة اليومية للمواطنين فى كل أنحاء العالم، فضلاً عن آثارها بعيدة المدى، كما عمقت جائحة كورونا الأزمات الاجتماعية العالمية المتعلقة بعدم المساواة والتفاوتات الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة، مما أعاد طرح عدة تساؤلات مُلحة بشأن السياسات العامة ودور الدولة، داعياً البرلمانيين فى العالم إلى التحلى بمسؤولياتهم والتصدى بشجاعة لتلك التداعيات السلبية.

واستعرض رئيس مجلس النواب خلال كلمته تجربة الدولة المصرية الفريدة والمتميزة فى مواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى تحد من نوع آخر مرتبط بتلك الجائحة، وهو تحدى توزيع اللقاحات عالمياً، مؤكداً أن عدم عدالة توزيع اللقاحات من شأنه تجاهل مبادئ العدالة الإنسانية وقواعد العيش المشترك العالمى، مشيراً إلى أن هناك تفاوتا فى عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة، داعياً البرلمانيين فى العالم إلى دعم عدالة توزيع اللقاحات ووضع معايير موضوعية فى تحديد أولويات وأفضليات توزيع تلك اللقاحات عالمياً.

فى ختام كلمته، دعا المستشار جبالى البرلمانيين فى كل أنحاء العالم إلى الانخراط الإيجابى فى القضايا العالمية، وفى مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين، وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية عبر تحقيق التنمية المُستدامة الشاملة، وإعلاء قيم الحوار بين الثقافات والشعوب بما يكفل مشاركة شعوبنا فى صنع القرار العالمى إزاء مختلف القضايا والتحديات العالمية.