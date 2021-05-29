عاجل .. المتحدة تطلق جائزة لسيناريو الدراما التلفزيونية والمنصات والأطفال

جدة - نرمين السيد - وجاءت جوائز الشركة المتحدة كالتالى: - جائزة السيناريو للدراما التلفزيونية فى دورتها الأولى التى تحمل اسم الكاتب الكبير صالح موسى. - جائزة تأليف دراما الطفل التى تحمل اسم الإعلامية الكبيرة أبلة فضيلة. - جائزة الرواية المطبوعة التى تناقش مجتمعنا المصرى وتحمل فى دورتها الأولى اسم الكاتب الكبير وحيد حامد. - جائزة قصص الأطفال التى تحمل اسم الكاتبة القديرة نعم الباز.

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