ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

حسن عبد الله رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعضوا تامر مرسي عضوا بمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي عضوا بمجلس إدارة الشركةالمتحدة للخدمات الإعلامية أشرف سالمان عضوا بمجلس إدارة الشركةالمتحدة للخدمات الإعلامية محمد السعدي عضوا بمجلس إدارة الشركةالمتحدة للخدمات الإعلامية د.محمد سمير عضوا بمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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