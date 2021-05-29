واصلت السلطات المصرية، اليوم السبت، افتتاح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وأكدت مصادر مسئولة أنه تم موافقة السلطات على استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أن المعبر جاهز لتشغيله في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تواصل فتح معبر رفح البري لليوم الـ14 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.