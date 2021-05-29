السفير المصري لدى مالاوي يستضيف بعثة المنتخب الوطني للشطرنج

استضاف السفير حسن شوقي، سفير مصر لدى مالاوي، المنتخب المصري للشطرنج الذي يُشارك في البطولة الأفريقية للشطرنج الفردية للرجال والسيدات، حيث حضر الحفل من الجانب المالاوي وزير الشباب والرياضة، ومدير قطاع الرياضة بالوزارة، ورئيسة اتحاد الشطرنج المالاوية، فضلاً عن سكرتير عام اتحاد الشطرنج الأفريقي.

هذا، ورحب السفير شوقي بالمنتخب المصري للشطرنج الذي يضم لاعبين ذوي تصنيف متقدّم أفريقياً ودولياً، مُقدماً الشكر للجانب المالاوي لحرصهم على استضافة هذا المحفل الهام بالرغم من الظروف الدولية الراهنة ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا المُستجد. ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة المالاوي على أن بلاده ستُقدّم كل الدعم لانجاح المسابقة ولكافة الفرق المشاركة وبما يٌسهم في نجاح هذا الحدث.

كما حضر السفير المصري مراسم تسليم جوائز البطولة، مساء يوم الخميس 27 مايو الجاري، حيث فاز اللاعب المصري أحمد عدلي بالميدالية الذهبية للبطولة الأفريقية للشطرنج، واللاعبين المصريين باسم أمين بالميدالية الفضية، وأدهم فوزي بالميدالية البرونزية، وعبد الرحمن هشام بالمركز الرابع، وبذلك توج اللاعبون المصريون بالمراكز الأربعة الأولى التي ستمثل مصر وأفريقيا في كأس العالم المُقبل للشطرنج، وهو مايُعد انجازاً جديداً للرياضة المصرية فى المحافل الدولية.