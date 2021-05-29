رئيس البرلمان: تفاوت في عملية توزيع لقاح كورونا بين الدول الغنية والفقيرة

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مُسجلة في أعمال الجمعية الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تُعقد في صورة افتراضية خلال الفترة من 24 – 28 مايو 2021 ، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية والذي يأتي تحت عنوان«التغلب على وباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات».

في بداية الكلمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى الظروف الاستثنائية والحرجة التى تمر بها البشرية جراء الاجتياح الوبائي المفاجئ لفيروس كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات وخيمة، وآثار بالغة القسوة، على كافة الأصعدة والمستويات، خلفت ندوباً غائرة في جسد البشرية جمعاء، منوهاً بالتداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على تلك الجائحة والمتمثلة في فرض إغلاق كامل لاحتواء تفشي الفيروس، وفرض قيود على السفر على نطاق واسع، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد، مما وجه ضربة مُوجعة لحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تعرض الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لاضطرابات اقتصادية ومالية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أفاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بأن جائحة كورونا خلفت اضطرابات اجتماعية واسعة المجال نتيجة للإجراءات الوقائية التي اتبعتها الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على سلوك وشكل الحياة اليومية للمواطنين في كافة أنحاء العالم، فضلاً عن آثارها بعيدة المدى، كما عمقت جائحة كورونا الأزمات الاجتماعية العالمية المتعلقة بعدم المساواة والتفاوتات الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة، مما أعاد طرح عدة تساؤلات مُلحة بشأن السياسات العامة ودور الدولة، داعياً البرلمانيين في العالم إلى التحلي بمسئولياتهم والتصدي بشجاعة لتلك التداعيات السلبية.

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته تجربة الدولة المصرية الفريدة والمتميزة في مواجهة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية حققت المعادلة الصعبة في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية وحماية مواطنيها واستمرار جهود البناء والتنمية.

كما تعرض رئيس مجلس النواب خلال الكلمة إلى تحدي من نوع آخر مرتبط بتلك الجائحة، وهو تحدي توزيع اللقاحات عالمياً، مؤكداً على أن عدم عدالة توزيع اللقاحات من شأنه تجاهل مبادئ العدالة الإنسانية وقواعد العيش المشترك العالمي، مشيراً إلى أن هناك تفاوت في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة، داعياً البرلمانيين في العالم إلى دعم عدالة توزيع اللقاحات ووضع معايير موضوعية في تحديد أولويات وأفضليات توزيع تلك اللقاحات عالمياً.

في ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب البرلمانيين في كافة أنحاء العالم إلى الانخراط الإيجابي في القضايا العالمية، وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين، وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية عبر تحقيق التنمية المُستدامة الشاملة، وإعلاء قيم الحوار بين الثقافات والشعوب بما يكفل مشاركة شعوبنا في صنع القرار العالمي إزاء مختلف القضايا والتحديات العالمية.