بدء مؤتمر المتحدة بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم (صور)

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بدأ منذ قليل، المؤتمر الذي تعقده المتحدة للخدمات الإعلامية، بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، الاقتصادي حسن عبد الله، أمير كرارة، المخرج بيتر ميمى، الفنان هانى رمزى، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدى، المنتج طارق الجناينى، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الاعلامى عمرو الليثى، المنتج خالد حلمى، وعدد من الاعلامين ورؤساء تحرير الصحف.
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