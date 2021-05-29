الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن طرح أسهمها في البورصة المصرية

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن طرح أسهم الشركة فى البورصة، وذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى تعقده الشركة، بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة وعدد من المنتجين والممثلين ورؤساء النقابات وعدد من الاعلامين ورؤساء تحرير الصحف.
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