المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن إدراجها في البورصة المصرية

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن محاور العمل المستقبلي للشركة، وفي مقدمتها البدء في اتخاذ الإجراءات للتمهيد لإدراج الشركة في البورصة المصرية، وتشكيل لجنة للاستثمار.

كذلك الإعلان عن إنشاء صندوق لمخاطر العاملين في مهنة الإعلام، وبالتنسيق مع الجهات المختلفة، وتعيين هيئة استشارية لتضم ذوي الخبرة في المجالات المختلفة من خارج تشكيل الشركات، وإعادة تشكيل الهيكل الإداري في شركات المجموعة، وفتح باب التعاون مع كافة المبدعين والمتميزين من أفراد وشركات تعمل في مجال الإعلام وخدماته، فضلا عن إطلاق مسابقة وجائزة المتحدة لسيناريو الدراما التلفزيونية والمنصات الرقمية والأطفال.



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