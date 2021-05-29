«الشركة المتحدة» تعلن توقيع برتوكولات تعاون مع النقابات المهنية

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن من ضمن المسئولية المجتمعية للمجموعة 2021 انشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين فى مهنة الإعلام ، معلنة عن توقيع برتوكولات تعاون خلال الفترة القادمة مع عدد من النقابات المهنية.

وأشارت الى أن حوكمة الشركات تعتبر من أهم المعايير التى يتم العمل بها فهى تشكل عنصرا هاما لتعزيز النجاح المالى والتنظيمى للشركات فى ظل العولمة وانفتاح الاقتصاديات والمنافسة الشديدة وأن الحوكمة تعتبر مؤشرا على المستوى الذى وصلت اليه إدارات الشركات فى الالتزام المهنى لقواعد حسن الإدارة والشفافية والمحاسبة ووجود إجراءات لمنع الفساد و أن إدارة الشركة القابضة تعمل على توصيف وايجاد الاجراءات والهياكل التى تستخدم لإدارة شؤون الشركات المختلفة .

ونوهت الشركة المتحدة الى الاستمرار فى التطوير والعمل المستمر على تعظيم الدخل وربحية المجموعة تمهيدا للطرح العام فى سوق المال وإعادة ترتيب عمل الوكيل الإعلانى لتعظيم الإيرادات والاهتمام بكافة العاملين بكل الشركات وعمل أقصى مميزات استثمارا فى مواردنا البشرية .

بدأ منذ قليل، المؤتمر الذى تعقده المتحدة للخدمات الإعلامية، بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة وعدد من المنتجين والممثلين ورؤساء النقابات وعدد من الاعلامين ورؤساء تحرير الصحف.