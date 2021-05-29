حسن عبدالله رئيسًا لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. وتامر مرسي عضوًا

/632882/حسن-عبدالله-رئيسا-لشركة-المتحدة-للخدمات-الإعلامية-وتامر-مرسي-عضوا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ قليل، الهيكل الإداري الجديد للشركة، حيث أعلنت حسن عبدالله، رئيسا للشركة، وحسن عبدالله، هو احد المصرفيين الكبار حيث يتمتع بخبرة مصرفية طويلة تمتد لأكثر من 37 عاما.

وجاء أيضًا فى التشكيل الجديد، محمد السعدي وعمرو الفقي وتامر مرسي وأشرف سالمان، ومحمد سمير، أعضاء فى مجلس إدارة الشركة المتحدة لللخدمات الإعلامية.

تخرج من الجامعة الامريكية

حسن عبد الله من مواليد 1960، تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 ثم عاد إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1992 ليحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وعمل عضو هيئة تدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو المجلس الاستشاري الاستراتيجي لكلية إدارة الأعمال. ثم بدأ في العام نفسه عمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أول بنك متعدد الجنسيات بمصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة.

وفي عام 1988 "انتقل عبد الله" إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود مجددًا للقاهرة.

تعيين حسن عبد الله

تم ترقيته عام 1994 لمنصب مساعد المدير العام ثم في 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وشارك في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر. شغل مناصب كثيرة شغل عبد الله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية. ويمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات الأكاديمية حيث حصل على جائزة الخريج المتميز عام 2002 وجائزة الخريجين البارزين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2010. وفي عام 2014، أعلنته مجلة "إنترناشيونال بانكر" "أفضل رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للعام في منطقة الشرق الأوسط" لجهوده المتميزة في البنك العربي الافريقي الدولي.

وشغل عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وترأس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية (UBAF) بهونج كونج والمتخصصة في التمويل المُتصل بالتجارة وخدمات الإقراض التجاري قصيرة الأجل، وعضو مجلس إدارة الشركة في باريس وكوراساو، وغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية. كما أنه مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاء مصر." وأصبح عضو بمجلس إدارة المجموعة الاستشارية الإفريقية LAAG لبورصة لندن.