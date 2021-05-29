/632902/المتحدة-للخدمات-الإعلامية-تعلن-تفاصيل-تطوير-صناعة-الدراما-والتعاون-مع-شركاء-الإنتاج

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الاعمال الدرامية على مدار العام.

تفاصيل المؤتمر

كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل علي موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل علي إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

تطوير الدراما

أيضا سيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الموسم الرمضاني الأخير حقق أعلى إيرادات فى تاريخ الدراما المصرية، متفوقًا عن العديد من الأعمال الدرامية الأخرى.

وعرضت الشركة المتحدة خلال مؤتمرها الصحفى اليوم، فيديو يستعرض جهود الشركة في تطوير الإعلام في مصر خلال الفترة الماضية، والانجازات التي حقفتها سواء على مستوى هيكلة الإعلام أو تطوير المحتوى أو تطوير الكوادر الإعلامية وعودة قوة مصى الناعمة بالإضافة إلى التصدي للشائعات والتخريب.