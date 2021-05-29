/632896/رياضة-البرلمان-تهنئ-الأهلي-بالتتويج-بالسوبر-الإفريقي-على-نهضة-بركان

تقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على ستاد جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال حسين في خطابه للنادي الأهلي :"أتقدم باسمى وبإسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهتئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الافريقى وذلك بعد الفوز الغالي على فريق نهضة بركان، المغربى". رياضة البرلمان تهنئ الأهلي بالتتويج بالسوبر الإفريقي وواصل حسين في خطابه: "وتثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية". وأضاف النائب محمود حسين:" وإذ تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذى يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين". واختتم رئيس رياضة البرلمان:" ونرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية. تشكيل الأهلي امام نهضة بركان وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

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