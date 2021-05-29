بعد تصريحات عمرو أديب..تعرف على حسن عبدالله المسئول الجديد للمتحدة

/632899/بعد-تصريحات-عمرو-أديبتعرف-على-حسن-عبدالله-المسئول-الجديد-للمتحدة

كشف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية الذي يعرض على قناة MBC مصر، عن طرح أسهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البورصة، في إشارة لعدم وجود احتكار بشأنها، لافتًا إلى أن حسن عبدالله سيتولى رئاستها، فضلًا عن استعانة الشركة بالنقابات الصحفية والفنية في مرحلة التطوير المقبلة، على أن يتم تأسيس أكاديمية للمؤلمفين الكبار من أجل تقديم جيل جديد من الكُتّاب.

دوت الخليج يكشف أبرز المعلومات عن حسن عبدالله المسؤول الجديد للمتحدة للخدمات الإعلامية، بناءًا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب.

أفصح عمرو أديب، عن اسم رجل الأعمال الاقتصادي حسن عبدالله خلال حديثه عن كيان المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد قائلا: "الشركة استطاعت أنها تعمل أرباحًا ويكون دور إعلام الدولة التنسيق مع الناس اللى بتنتج.. والتوجه الآن يتم العمل عليه بطريقة حسابية معينة، بحيث يدخل البورصة المصرية واللى يرغب يشترى فيه، ويكون هناك تعاون من جهات من الداخل والخارج، والغرض أن الدول لديها رسالة ولو جى تساعدنى أنا معاك والمجال مفتوح للجميع.. هناك انفتاح سنرى كيف يتم تنفذه، وهناك اسم لشخصية اقتصادية ماليا الأستاذ حسن عبدالله اللى هيكون قائم على هذا الكيان.. ورجل لو شغل منصب بينجح فيها، ولا يتم عزل أحد ولا يتم تهميش أحد.. والنقابات لها دور كبير تؤيد وتساند أعضاءها".

من هو حسن عبدالله مسؤول المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد

حسن عبد الله هو رجل أعمال مصري ولد في عام 1960، حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم بدأ في العام نفسه عمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أول بنك متعدد الجنسيات بمصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة، وفي عام 1988 انتقل عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود مجددًا للقاهرة.

كانت من أهم خطوات حسن عبد الله في البنك العربي الأفريقي بعد توليه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، دوره في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر،ثم نجح عبد الله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.

شغل عبدالله منصب عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية، بالإضافة لعضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال للجامعة الأمريكية بالقاهرة.