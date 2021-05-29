/632900/رئيس-نادي-النجوم-يحذر-إدارة-الاسماعيلي-للمرة-الأخيرة-تفاصيل

حذر محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، من التصرفات التي يقومون بها مسئولوا الإسماعيلي، حيث أوضح أنهم يحاولون تعطيل سداد الغرامة التي حكمت بها المحكمة الدولية لنادي النجوم، ويذكر أن المحمكة الفدرالية بسوسيرا رفضت الطعن المقدم من نادي الإسماعيلي بخصوص الغرامة الموقع عليه لصالح نادي النجوم، والحكم أصبح نهائيا.

رسالة الطويلة لإدارة الاسماعيلي

ونشر الطويلة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك رسالة إلى المهندس أحمد عثمان قائلا" كفى لف ودوران، إدعيتم إنكم تتفاوضون معنا وهذا لم يحدث ، قلتم إنكم تدبرون مبلغ الغرامة والحقيقة إنكم تدبرون مناورة جديدة للتهرب من السداد ، إدعيتم إنه لن يتم خصم الثلاث نقاط لتهدئة الجماهير وأنتم تعلمون إنه قد تم خصمها بالفعل تطبيقاً للوائح ، لجأتم الى مركز تسوية نزاعات وأنتم تعلمون أن حكم "الكاس" نهائي ولا يجوز الطعن عليه محلياً أو دولياً .. تهدد اليوم بصفتك النيابية وإنك ستلجأ لوزارة الرياضة، وأنت تعلم أن ذلك تدخل حكومي سيضر بناديك أمام "الفيفا" .. سيادة النائب إنت عايز إيه بالظبط"

محاولة الاسماعيلي للحل الودي

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الإسماعيلي، حاولوا اتباع الطرق الودية لحل المشكلة مع نادي النجوم، وذلك بجانب الإجراءات القانونية التي اتخذتها الإدارة عن طريق تجهيز مستندات القضية وتسليمها للمحامي الدولي نصر عزام، وكلفته الإدارة بتقديم تظلم للمحكمة الرياضية ضد العقوبة الموقعة على الفريق ببخصم 3 نقاط من رصيد الإسماعيلي هذا الموسم، ولكن تم رفض هذا الطلب، واصبح قرار نهائيا.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة اللاعب مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه بجانب غياب حسين السيد ، وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.