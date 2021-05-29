دوت الخليج يرصد كشف حساب "سياحة النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني

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بذل نواب لجنة السياحة في مجلس النواب بقيادة النائبة نورا علي، جهودا ملحوظة على مدار الأيام الماضية، حيث يرصد دوت الخليج نتاج جهودهم على مدار 120 يوم عمل برلماني، شهدوا العديد من القرارات والتوصيات والمداخلات والاجتماعات التي كان هدفها الرئيسي الارتقاء بالقطاع السياحي والمساهمة بقوة في تطويره.

وفي ظل وجود هيئة مكتب متميزة للجنة السياحة، تضم النائبة النشيطة نورا علي، ووكيل اللجنة الواعد عمرو هندي، والنواب محمد عبدالمقصود وأماني إميل، فإن مخرجات عمل اللجنة تليق بتلك القامات البرلمانية، التي خصصت خبراتها، وسخرت خلفياتها العلمية والعملية من أجل تحقيق توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة السياحة وكل مايتعلق بها.

بدايات ناجزة

15 يناير أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة بمجلس النواب، عن فوز النائبة نورا على بالتزكية برئاسة لجنة السياحة، كما فاز عمر هندى، ومحمد عبد المقصود بوكالة اللجنة، بينما فازت النائبة أمانى إميل جرس الشعولى بأمانة السر.

16 يناير، عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة ، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى القطاع السياحى فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/10/2020 و8/11/2020.

19 يناير، أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، أن اللجنة لديها أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين لمناقشتها خلال دور الانعقاد الأول، منها مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة، ومشروع قانون السياحة الموحد بالإضافة لمناقشة بعض التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحى .

ولفتت إلى أن الهدف من هذه التشريعات هو إعادة ترتيب العلاقة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، لضمان التمثيل الصحيح للقطاع الخاص، وتحديد اختصاصات واضحة ومحددة للاتحاد والغرف السياحية.

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن اللجنة ستعمل على ضمان إصدار قوانين تحافظ على المقومات السياحية المصرية، وتضمن الاستغلال الأمثل لها، مع دراسة إصدار قوانين خاصة بمنح التراخيص للأنشطة السياحية المختلفة، مع تغليظ العقوبة على مزاولة النشاط بدون ترخيص، وكذلك دراسة قوانين تتعلق بالسياحة الالكترونية والتنسيق الالكترونى .

وأشارت نورا على، إلى أن اللجنة سوف تدرس خطة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع السياحى، وما تم إنجازه حتى عام 2021 للوقوف على مدى فاعلية قرارات وزارة السياحة والآثار في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وخصوصاً الرقابة على المنشآت السياحية، ومدى سيطرة الجهاز التنفيذي على الوضع، وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة والبدائل المقترحة في إحلال العمالة حالة تسربها لمهن أخرى، وخطة الوزارة في التدريب وعرض المناهج التدريبية للاستعداد فيما بعد انتهاء فيروس كورونا .

24 يناير، وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائبة نورا على - رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المكون من 18 مادة .

وأكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.

وأضافت على ، أن مشروع القانون يهدف أيضا، إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

وقالت النائبة نورا على، أن البوابة الإلكترونية تعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم في القضاء علي ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط ومما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.

26 يناير، طالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب من وزير الطيران المدنى، الارتقاء بالعنصر البشرى بجميع قطاعات الطيران المدنى المصرى عن طريق تدقيق عمليات الاختيار من البداية، وتكثيف الندوات التدريبية للعاملين، وإعطاء الفرصة للعناصر الواعدة للإبداع.

ووجهت رئيس لجنة السياحة والطيران، فى كلمتها أثناء التعقيب على بيان وزير الطيران المدنى الذى ألقاه أمام المجلس اليوم، عدد من الأسئلة للوزير، منها "ما هو عدد القيادات الشابة التى تتولى مناصب هامة فى الوزراة؟".

وتساءلت: "هل يجوز أن يكون رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى هو المسئول عن التشريعات والاتفاقيات الخاصة بالطيران المدنى بعد أن كان يعمل مدير عام التخطيط فى مركز تدريب مصر للطيران ؟".

وأضافت: "هل يصح أن يكون مدير عام السلامة والجودة بسلطة الطيران المدني، هو فى ذات الوقت الرجل المسئول عن التفتيش وتقييم السلامة فى جميع شركات ومرافق الطيران المدني، بالرغم أنه ليس له أى خبرات سابقة فى هذا المجال، ولم يحصل على الشهادات اللازمة فى السلامة والجودة؟".

وتابعت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران، قائلة: "اتفقت الوزارة مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات والكيانات الاقتصادية العامة، لتقديم الحلول الاستشارية والدعم الفني والإداري بالتعاون مع فريق عمل من مصر للطيران لتنفيذ الاستراتيجية المتفق عليه، على أن يتم ذلك على مرحلتين، الأولى الإعداد والدراسة لإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، يليها مرحلة التنفيذ للوصول إلى الهدف المرجو من مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، ومقابل ذلك قامت الوزارة بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار لبيت الخبرة، فماذا تم بعد ذلك، لا شىء، أكرر مرة أخرى لا شىء، وانتهى أمر تطوير وإعادة هيكلة الشركة لجهاز التنظيم والإدارة، فمن المسئول عن إهدار المال العام هنا؟".

وتطرقت في كلمتها، إلى المد فوق سن الستين لرؤساء الشركات وبعض رؤساء القطاعات والطيارين، قائلة: "فطبقا للقانون يجوز المد لرؤساء الشركات فوق الستين بقرار من رئيس الوزراء وتوصية من الوزير، بينما لا يجوز المد لرؤساء القطاعات، ومع ذلك فقد صدر قرار من رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وبموافقة الوزير، بالمد على سبيل المثال لكل من رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس قطاع العمليات بشركة الخطوط الجوية".

وأضافت النائبة نورا على، أنه قد تم إلحاق 309 طيار بشركة مصر للطيران، وفى نفس الوقت تم المد للطيارين فوق سن الـ 60 بشركة مصر للطيران منذ سنوات بدافع أن مهنة الطيارين مهنة نادرة، رغم أنه بعد جائحة كورونا لم يعد هناك حاجة للمد نظرا لضعف حركة الطيران، بالإضافة إلى أن التكلفة المباشرة للطيارين فوق سن الـ60 وعددهم 51 طيارا تمثل 30%، أزيد من أقرانهم تحت سن الـ60، حيث تتكلف الشركة 12 مليون جنيه شهريا تقريبا، وفي عام 2020 فقط 140 مليون جنيه".

وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بإنجازات قطاع الطيران المدنى فى الفترة الأخيرة، والتى من بينها افتتاح عدة مطارات مثل مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر، والذى استقبل أول طائرة دولية في فبراير 2019، ومطار برنيس الدولى الذى سوف يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة حلايب وشلاتين ومرسى علم، فضلاً على التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى، وتطوير العديد من المطارات الأخرى.

قوانين أساسية

1 فبراير، حسمت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

ونص مشروع القانون المرسل من الحكومة، على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها علي أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

وحماية للمعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، و ضمانا لتنفيذ هذه الشركات لالتزماتها التعاقدية تجاههم؛ تضمنت مواد مشروع القانون التزام الشركات السياحية بأن تسدد تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استردادها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وألزمت شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر المنافذ الجمهورية مباشرة .

وينظم القانون نظم آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا علي البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها علي البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريق المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر>

تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية .

9 فبراير، أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية مقاليد الحكم على أن يولى المرأة المصرية اهتماما كبيرًا، تقديرًا لدورها فى النهوض بالبلاد.

اجتماعات متواصلة

13 مارس، اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة آليات دعم القطاع السياحى في ظل تداعيات أزمة كورونا.

14 مارس، عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعاً، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأحمد الوصيف.

22 فبراير، أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن أنظار العالم اتجهت إلى مصر لمتابعة ظاهرة عبقرية فريدة من نوعها سطرها القدماء المصريون، وهي تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

27 مارس غادر وفد برلماني من لجنه السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اليوم السبت، مطار القاهرة متوجها إلي مطار برج العرب، في زيارة برلمانية بهدف الوقوف علي آخر أعمال تنفيذ مشروع توسعه مطار برج العرب الدولي، وذلك ببناء مبنى جديد للركاب فضلا عن المرافق المتعلقه به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية، ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي بدلتا النيل.

وضم الوفد البرلماني كلا من عمرو هندي وكيل اللجنة، والنائب بهاء الدين عبد العاطي، والنائب عماد الدين الدراجلي .

25 مايو وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فيما يخص وزارة الطيران المدنى والهيئات التابعة لها .

كما وافقت اللجنة فى اجتماعها السابق ايضا على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها وأعلنت النائبة نورا على رئيس اللجنة عن دعم لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لوزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى والهيئات التابعة لهما لاستكمال مسيرة الإنجازات وجهود الدولة التى تتم على أرض الواقع فى قطاعى السياحة والطيران بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جائحة كورونا العالمية.