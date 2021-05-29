/632903/خناقات-شوارع-في-محيط-ملعب-مباراة-تشيسلي-ومانشيستر-سيتي

شهد استاد مباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية بورتو، أحداث مؤسفة واستباكات بالأيدي بين بعض الجماهير خارج الملعب ، الأمر الذي دعى قوات الشرطة للتدخل قبل ساعات من المواجهة المرتقبة لنهائي البطولة الأقوى في العالم.

وأظهرت الصور الاشتباكات بين الجماهير بمحيط ملعب الدراجاو والذي يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشيستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة، ووصلت الاشتباكات للتراشق والاشتباك بالأيدي بين بعض الأنصار، حتى تدخلت قوات الأمن المتواجدة. تشكيل مانشيستر سيتي وتشيلسي بدوري الأبطال الأوروبي ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي النهائي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أليكساندر زينشينكو. خط الوسط: فيرناندينيو، إيلكاي جندوجان، فيل فودين. خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا. تشكيل تيشلسي أمام مانشيستر سيتي ومن المقرر ان يدخل تشيلسي مباراة مانشيستر سيتي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجير، سيزار أزبلكويتا، بن تشيلويل. خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي. خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.

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