/632906/تاريخ-المواجهات-والموعد-والقنوات-الناقلة-كل-ما-تريد-معرفته-عن-مواجهة-مانشستر-سيتي-وتشيلسي-بنهائي-دوري-الأبطال

يستقبل ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، اليوم، النهائي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020-2021، بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وكان من المقرر إقامة تلك المواجهة في العاصمة التركية أسطنبول، وبسبب تفشى فيروس كورونا في تركيا، تم نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي إلى مدينة بورتو البرتغالية.

المواجهات التي تمت بين فريقين إنجليزيين

يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مواجهة فريقين من نفس البلد، لتكون بذلك هي المرة الثامنه في التاريخ، الذي يتواجد فريقين من نفس البلد في نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما هي المرة الثالثة في التاريخ لتواجد فريقين إنجليزيين في نهائي الأبطال، حيث تلاقى الفريقين الإنجليزيين تشيلسي ومانشستر يونايتد، في نهائي 2008 والذي توج به اليونايتد عن طريق رجلات الترجيح، كما تقابل فريق ليفربول وتوتنهام في نهائي 2019، وفاز فريق ليفربول بنتيجة 2/0 وتوج باللقب السادس له في تاريخه.

أكبر النتائج بين الفريقين

حقق البلوز أكبر فوز له أمام السيتي، في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2007-2008، بفوزه 6/0، ورد مانشستر سيتي بنفس النتيجة في مواجهة بالبريمرليج في موسم 2019 بفوزه 6/0.

بينما انتهت أخر 4 مواجهات بيبن الفريقين في الدوري الإنجليزي، بفوز كل منهما بمبارتين، بينما أخر مواجهة في البطولات الأخرى، فقد فاز فريق تشيلسي 1/0 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مشوار تأهل الفريقين إلى نهائي الأبطال

تأهل فريق مانشستر سيتي بعدما فاز على باريس سان جيرمان، بنتيجة 4/1 بمجموع مبارتي الذهاب والعودة، ويعتبر فريق مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما تأهل فريق تشيلسي بعدما فاز على ريال مدريد بنتيجة 3/1 بمجموع مبارتي الذهاب والعودة.

تاريخ الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جورديولا، للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، حيث لم يسبق للفريق بالتتويج بالبطولة من قبل، بينما يسعى تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل للتتويج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه، حيث حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، في موسم 2011-2012، وذلك بعدما حقق الفوز على بايرن ميونخ على ملعبه بركلات الترجيح، ويعد هذا النهائي هو الثالث للبلوز بعدما فقد اللقب في موسم 2007-2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أيضا.

تاريخ مواجهات المدربين

توج بيب جورديولا بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة، بينما لم يسبق للألماني توخيل التتويج باللقب طوال تاريخه، وتلاقى المدربان في 6 مباريات، وإكتسح بيب جوارديولا توماس توخيل في 4 مواجهات، وتعادلوا في مباراة، وحقق توخيل الفوز على جوارديولا بمباراة واحدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء السبت، على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS Premium 1 ويعلق على المباراة عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: إيدرسون. في خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أليكساندر زينشينكو. في خط الوسط: فيرناندينيو، إيلكاي جندوجان، فيل فودين. في خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي. في خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجير، سيزار أزبلكويتا، بن تشيلويل. في خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي. في خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.