/632907/تعديل-جديد-في-مواعيد-مباريات-الزمالك-بالدوري-الممتاز

تلقى نادي الزمالك إخطارا جديد من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض أمام أسوان في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في التاسعة مساء يوم 17 يونيو المقبل باستاد القاهرة، بدلا من إقامتها يوم 16 يونيو.

وينتظم الفريق الأبيض حاليا في معسكر مغلق بالجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. تعديل جديد في مباريات الزمالك بالدوري ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة كان أخرها على حساب المصري البورسعيدي والتي حقق فيها الفارس الأبيض الفوز على حساب الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفيين . قائمة الزمالك لمواجهة الجونة بالدوري وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري : حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد عواد خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام خط الوسط : إمام عاشور – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- أوباما خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

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