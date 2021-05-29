عاجل.. المتحدة تعلن تفاصيل تطوير صناعة الدراما والتعاون مع شركاء الإنتاج

جدة - نرمين السيد - شهد المؤتمر الصحفى، الذى أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.





كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامى بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة. أيضا سيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصرى (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابرى – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجناينى - ماجنوم- میدیا هب).

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