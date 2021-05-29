عاجل.. المتحدة تعلن عن إطلاق قناة أخبار إقليمية

جدة - نرمين السيد - شهد المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقليمية حديثة، تعتمد على أحدث نظم التقنية العالمية.





تقدم القناة رؤية مصر الإقليمية والمحلية، وتضع هذه الرؤية فى مقدمة الاهتمام والنقاش العام. ومن المخطط ظهورها فى الربع الأول من عام 2022، ليكون جمهورها المستهدف المصريين والعرب، والناطقين باللغة العربية فى نطاق تغطية النايل سات، وكذلك الناطقين باللغة العربية فى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا عبر خدمات IPTV.

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