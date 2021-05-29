جدة - نرمين السيد - شهد المؤتمر الصحفى، الذى أقامته قبل قليل، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن نجاح المجموعة فى عبور تحدى تحويل الخسائر فى سوق الإعلام المصرى إلى أرباح.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الخسائر للمكاسب.. المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن أرباحها لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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