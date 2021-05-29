صور.. وزير العدل يفتتح أول قاعة مطورة بمحكمة جنايات الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح كل من المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإٍسكندرية الابتدائية، ومحمد شوقى، مساعد الوزير للتفتيش القضائى، والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لأبنية المحاكم.
وأشاد الوزير بما تم إنجازه خلال داخل المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، والتى تعد أحد أقدم محاكم الإسكندرية، مشيرا إلى أن خطة التطوير تشمل 5 قاعات.
وبحسب الشركة المنفذة لأعمال التطوير، تشمل خطة تطوير محكمة جنايات الإسكندرية 5 قاعات بالإضافة إلى غرف النيابات العامة والفرعية، وتستغرق 8 أشهر، ومن المقرر اكتمالها فى أغسطس المقبل.
يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية تضم عدد من النيابات العامة هى "أول وثان وثالث المنتزه وأول وثان وثالث الرمل وباب شرقى والمنشية".
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