بالبنط العريض.. سر نشاط «دكاكين» حقوق الإنسان كلما حدث تقارب مصرى أمريكى

جدة - نرمين السيد - تكشف حلقة اليوم من برنامج "بالبنط العريض" الذى يعده ويقدمه الإعلامى الدكتور حسام فاروق، على القناة الفضائية المصرية، كيف تمارس بعض الكيانات التى تسمى نفسها منظمات حقوق إنسان فى الداخل الأمريكى والتى تأسست بالتعاون مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بعد 2013 دورا خبيثا بالتحريض ضد الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان.





كما تتناول الحلقة التقارير التى تخالف الواقع ويتم نشرها بهدف إحداث وقيعة بين الإدارة الأمريكية الجديدة والدولة المصرية، وحالة النشاط التى تمارسها هذه الكيانات كلما حدث تقارب مصرى أمريكى. ويوضح فاروق كيف كون مؤسسو هذه الكيانات شبكة من المتعاونين معها داخل بعض الصحف الأجنبية والمراكز البحثية التى يخترقها عناصر من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، ويكشف سر التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة إخوانية أسسها الإخوانى محمد صلاح سلطان فى أعقاب التواصل الأمريكى الفعال مع مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة. وستعرض الحلقة بالأسماء الأدوار التى لعبها اللوبى المتعاون مع الإخوان فى الكونجرس وبعض المراكز البحثية لإخراج التقرير، ونشره فى بعض الصحف الأجنبية، فضلا عن كشف زيف التقرير نفسه. "بالبنط العريض" يعرض اليوم على شاسة القناة الفضائية المصرية الساعة 3.45 عصرا على الهواء مباشرة بتوقيت القاهرة، رؤية تحليلية وتقديم الدكتور حسام فاروق وإخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.

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