صور.. شراكة بين العربية للتصنيع وبنية كابيتال لصناعة الأبراج المعدنية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمى بإستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، فضلاً عن تنفيذ بنية تحتية تكنولوجية متطورة بمصر والتوسع فى الخدمات الرقمية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وفقا لرؤية مصر 2030.





جاء هذا خلال توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال، وبحضور المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لشركة بنية كابيتال.

وأشاد التراس بشركة بنية، ودورها الرائد فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية فى قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية فى مصر والمنطقة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأوضح التراس، أننا نستهدف بهذه الشراكة تأسيس صناعة وطنية تلبى احتياجات السوق المحلى من الأبراج المعدنية الخاصة بقطاعات الإتصالات والكهرباء، وايضا أعمال التمويه والديكورات لأبراج الإتصالات لمواكبة التصميمات الحديثة للمدن الذكية لتلبية احتياجات المشروعات التنموية داخل مصر، بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير للمنطقة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأضاف أن تأسيس هذا الكيان المتخصص يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا تصميم وتصنيع وتشغيل الأبراج المعدنية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أشار رئيس العربية للتصنيع إلى الإتفاق على التعاون المشترك فى مجالات البحث العلمى والذكاء الإصطناعى، مؤكدا على أهمية بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر الفنية وفقا لأحدث التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال الصناعى المتخصص لخدمة إحتياجات قطاع الإتصالات والكهرباء.

من جانبه، أكد المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة بنية، أن توقيع هذا الاتفاق يأتى ليؤكد على أهمية الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات خدمات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن تقديم وتشغيل الحلول الرقمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن شركة "بنية " تضع كافة خبراتها لإنشاء كيان متخصص لتصميم وتصنيع وتشغيل الأبراج المعدنية الخاصة بقطاعات الاتصالات والكهرباء، ومواكبة التصميمات الحديثة المناسبة للمدن الذكية، هذا فضلا عن التعاون فى مجال البحث العلمى وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لإنشاء الأبراج التشاركية، والتى يمكن من خلالها حمل محطات لأربعة مشغلين أو أكثر فى نفس الوقت، حتى يمكن تغطية جميع مستخدمى الشبكات فى مصر، وذلك عن طريق خطوط إنتاج رقمية ذكية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه النوعية من الأبراج والتصدير للمنطقة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لصناعة الأبراج التشاركية وتحقيق الريادة فيها، بما يخدم احتياجات قطاع الاتصالات محليًا وإقليميًا.