الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن تشكيل جديد لمجلس إدارة المجموعة، حيث تولى الأستاذ حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، فيما الأعضاء هم الأستاذ محمد السعدي والأستاذ عمرو الفقي والأستاذ تامر مرسي ود. أشرف سالمان ود. محمد سمير.

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