/632909/المتحدة-الإعلامية-تعلن-طرح-أسهمها-في-البورصة-وجوائز-بأسماء-كبار-المبدعين

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، بفندق نايل ريتز كارلتون، الذي انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.

دوت الخليج يكشف أبرز قرارات المتحدة للخدمات الإعلامية من طرح أسهمها في البورصة، فضلًا عن منحها العديد من الجوائز لكبار المبدعين.

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن طرح أسهم الشركة فى البورصة خلال مؤتمرها الصحفي منذ دقائق قليلة وذلك بحضور عدد من المنتجين والممثلين ورؤساء النقابات وعدد من الاعلامين ورؤساء تحرير الصحف، منهم الاقتصادي حسن عبد الله أمير كرارة، المخرج بيتر ميمي، الفنان هاني رمزى، الفنانة لبلبة، خالد الصاوي، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الإعلامي عمرو الليثي، المنتج خالد حلمي.

المتحدة تعلن عن إطلاق سلسلة جوائز للتأليف الدرامي بأسماء كبار المبدعين

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر عن إطلاق سلسلة من جوائز التأليف الدرامي بأسماء كبار المبدعين، الجائزة الأولى ستكون في مجال سيناريو الدراما التلفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسي، أما جائزة تأليف دراما الطفل فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.