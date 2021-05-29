/632911/عبدالله-السعيد-والشيخ-على-رأسهم-8-مصابين-بفيروس-كورونا-داخل-بيراميدز

كشف نادي بيراميدز عن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بعد رحلة نيجيريا والتي استطاع الفريق السماوي العبور منها للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بمجموع المباراتين 5 -2.

وجاءت قائمة المصابين بفيروس كورونا داخل نادي بيراميدز كالتالي: عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق.

كورونا تضرب بيراميدز بعد رحلة نيجيريا

وأظهرت المسحة التي أجرتها بعثة نادي بيراميدز في نيجيريا ظهور عينتين إيجابيتين بين أفراد البعثة في بداية الأمر، قبل أن ترتفع الإصابات إلى 5 حالات بعد المسحة التي أجرتها البعثة فور وصولها إلى القاهرة.

جاءت تلك العينات بعد خضوع البعثة لمسحة طبية ثالثة من أجل الإطمئنان بشكل كامل على باقي أعضاء البعثة من فيروس كورونا ، قبل أن تعلن الإدارة الطبية بنادي بيراميدز عن أسماء المصابين بالفيروس والتي جاء على رأسها عبدلله السعيد و أحمد الشيخ.

تشكيل بيراميدز أمام إنيمبا النيجيري

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي

وسط الملعب: رمضان صبحي - إريك تراوري - عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق

الهجوم: جون أنتوي

البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد منصور - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إسلام عيسى- دييجو رولان - محمود صابر.

قائمة بيراميدز لمواجهة إنيمبا النيجيري

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي أحمد أيمن منصور - علي جبر.

الوسط: أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.