/632912/محمد-السلاب-تأسيس-أول-مصنع-ذكى-في-مصر-وأفريقيا-نقلة-نوعية-في-صناعة-تكنولوجيا-المعلومات

وصف النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، البدء فى تأسيس أول مصنع لانتاج ماكينات التحكم الآلى المبرمج CNC ‎ في مصر وأفريقيا، بأنه نقلة نوعية جديدة لمصر في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يعد خطوة جديدة في طريق التحول الرقمي الذى حصدت فيه مصر خطوات جيدة حتى الآن.

محمد السلاب: دخول مصر فى المجال الصناعى يزيد من قوتها ويؤهلها للمنافسة

وقال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، دخول مصر في ذلك المجال الصناعي الهام، يزيد من قوة مصر الصناعية ويؤهلها للمنافسة عالميا في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات الذى أصبح يحتل جزءا كبيرا من الإستثمارات الصناعية على مستوى العالم.

محمد السلاب: تلك الصناعات تزيد من سرعة الدولة فى خطوات التحول الرقمي

وأوضح وكيل أول لجنة الصناعة، محمد السلاب، قد نكون تأخرنا في البدء في مثل تلك الصناعات التكنولوجية الهامة، ولكن البدء في دخول ذلك المجال يعد خطوة هامة تحسب للدولة المصرية، لاسيما وأن الدولة تسعى بسرعة كبيرة في تحويل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مميكن عبر التحول الرقمي.

وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن مثل تلك الصناعات من شأنها أن تزيد من سرعة الدولة في خطوات التحول الرقمي، حيث يُتيح هذا المصنع الذكي المقرر إنشاءه كافة الإمكانيات للحلول التقنية الشاملة، التي تشمل التشغيل الآلي المرن، ‏والتحويل الرقمي الكامل، وتجميع التدفق المتطور، عن طريق استخدام أنظمة نقل المركبات الموجهة الآلية، ‏ويرتبط الإنتاج بالقدرة السنوية لأكثر من 1000 ماكينة، بالإضافة لخدمات الرقمنة الصناعية للمصانع.

ودعا النائب محمد السلاب، إلى أهمية تشجيع المستثمرين للدخول في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن تلك الصناعة من شأنها مساعدة باقي قطاعات الصناعة في مصر لتطوير إنتاجها، وتسهيل عملية الإنتاج وتوفير العديد من التكاليف.