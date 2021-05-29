/632913/هشام-حسين-يتقدم-بإقتراح-لتحويل-وحدة-طب-الأسرة-بـ-فيصل-لمستشفى-تكاملي

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وذلك بشأن تحويل وحدة طب الأسرة بمنشية البكاري بمنطقة فيصل بالجيزة، إلى مستشفى تكاملي.

وحدة طب الاسرة بفيصل

وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النوا، أن يعانى أهالي منطقة منشية البكاري بفيصل في محافظة الجيزة، من ضعف وقلة الخدمات الصحية المقدمة إليهم، بعدما تحولت الوحدة الصحية بمنطقة منشية البكاري، إلى وحدة طب أسرة عام 2014، الأمر الذى يضطرهم إلى الإنتقال مسافات بعيدة ليصلوا إلى أقرب مستشفى تكاملي أو مركزى للحصول على الخدمات الصحية اللازمة لهم.

الخدمات الصحية

واضاف النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أتقدم باقتراح برغبة لتحويل وحدة طب الأسرة بمنشية البكاري، إلى مستشفى تكاملي على أقل تقدير إن كان من الصعب تحويلها إلى مستشفى مركزى، وإمدادها بالأطباء والفنيين والأجهزة اللازمة، وذلك لخدمة أهالي المنطقة وتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة لهم.

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وتابع النائب هشام حسين،أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، تحويل تلك الوحدة إلى مستشفى تكاملى، من شأنه أن يخفف الضغط عن من مستشفى الهرم التي تقدم تلك الخدمات الصحية لأهالى هذه المناطق مرتفعة الكثافة السكانية ولاسيما مناطق الطوابق والمنشية وعزبة جبريل وكفر غطاطي.