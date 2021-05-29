/632914/الرئيس-السيسى-يصدق-على-تعديلات-قانون-التقاعد-والمعاشات-للقوات-المسلحة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 66 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

موافقة البرلمان

هذا وكان مجلس النواب، قد وافق، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.

ورحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذي يقضي برفع سن التقاعد لرتبة الفريق إلى 65 سنة بدلا من 64.