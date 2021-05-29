وفدا الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والأنوكا يزوران المتحف القومى للحضارة

اصطحبتهم الدكتورة عبير أبو المجد الأثرية بالمتحف فى جولة داخل قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات، وقامت بالشرح الأثرى لكافة المقتنيات المعروضة بالإضافة إلى مراحل إنشاء المتحف وافتتاح قاعاته.
وأبدى الوفد إعجابه بالمتحف وما به من كنوز أثرية، وحرص الدكتور سليم خلبوص على تدوين كلمة فى كتاب الزيارات الخاص بالمتحف، أعرب فيها عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح العظيم ووصفة بالإنجاز الهام لتأمين الموروث المصرى عبر التاريخ، مؤكدا على اعتزاز الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية والجامعات المصرية فى مجال الثقافة والعلوم.
كما زار المتحف وفد اتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية " الأنوكا " وذلك أثناء تواجدهم فى مصر لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور ومشاركة ممثلين من 54 دولة إفريقية، وأبدى أعضاء وفد " الأنوكا " سعادتهم البالغة بتواجدهم فى مصر، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه من روائع الحضارة المصرية العريقة.
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