عاجل.. السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 66 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.





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