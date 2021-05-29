صور.. وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة بتفقد وزير النقل، لمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث والتى تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف "LRT" ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور / السلام".

ووجه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لضمان سيولة الحركة المرورية فى جميع الشوارع المحيطة بالمحطة، ثم تفقد الوزير باقى الأعمال الإنشائية بالمشروع من محطات وأنفاق وكبارى، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 84%.

كما تابع الوزير، أعمال تركيبات السكة "البازلت – الفلنكات - القضبان" بنسبة تنفيذ 35%، وكذلك كبارى المشروع حيث يشتمل المشروع على 4 كبارى سيارات تم الانتهاء منها وهى كبارى الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق، كما يشتمل على 7 كبارى للمسار بلغت نسبة تنفيذها 97.5%، وتم الانتهاء من تنفيذ 5 كبارى "الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكى1و 2 "، وجارى إنهاء تنفيذ كبارى العاصمة 1والعاصمة 2، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ جميع الأنفاق بالمشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100% وهى "نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس – بدر"، ويجرى حاليًا تصنيع القطارات بنسبة إنجاز 43%، وتم الانتهاء من تصنيع 5 قطارات من إجمالى 22 قطاراً بالصين.

وأشار إلى أن من المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبى فى أغسطس 2021 وتوريد 5 قطارات فى سبتمبر 2021 و5 قطارات فى أكتوبر 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى احتفالات أكتوبر 2021، كما تابع الوزير تنفيذ الأعمال التمهيدية للمرحلة الثالثة من المشروع والتقى بالمهندسين والعمال والفنيين.

ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالمية خصوصًا مع أهمية المشروع الذى يعتبر شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – الروبيكى" المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق المشروع ربط هذه المجتمعات بإقليم القاهرة الكبرى من خلال تبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية أيضًا.

كما يربط المشروع القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مع "العين السخنة - مطروح - السادس من أكتوبر - برج العرب - العلمين الجديدة"، من خلال تبادل الخدمة مع القطار الكهربائى السريع فى المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية.

ويجرى حاليًا التنسيق بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV التى تم التعاقد معها لتشغيل وصيانة المشروع لموافاتهم بالمستندات الفنية اللازمة لإعداد خطة التشغيل والصيانة، وكان من الضرورى تفعيل هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ والتشطيب للمحطات لتلبية أى مطالب لها أثناء التنفيذ لتكون جاهزة للتشغيل فور الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وطبقا لتوجيهات القيادة السياسة، يتم حاليًا اتخاذ الاجراءات لتنفيذ المرحلة الرابعة بطول 16 كم و3 محطات "العاشر من رمضان2- العاشرمن رمضان3 - العاشرمن رمضان4"، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة، وسيتم مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية وغربًا إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار.

وتوجه الوزير، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذى يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل 22 محطة، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21.2% ونسبة الأعمال المدنية 25% "تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم"، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 17.7%، وتم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل وجارى تصنيع القطار الثانى والثالث والرابع وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 25 %.

وتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع، وأكد على أن أى منطقة يتم انتهاء الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل، كما وجه بضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء المشروع فى الموعد المحدد خصوصا مع الأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية وسيساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت الوزير، إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعى، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أنه من المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الإدارية من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم فى نهاية مايو 2022، ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى 11.5كم فى فبراير 2023.

كما أن مشروعى المونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر"، يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات "الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب"، ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان فى التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظرًا للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.