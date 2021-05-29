السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 66 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

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