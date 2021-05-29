/632915/سلة-الزمالك-تتاهل-لنهائي-البطولة-الإفريقية-بعد-الفوز-على-بترو-دي-لواندا

تأهل نادي الزمالك لنهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA بعد الفوز على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89 -71 بعد التفوق على فريق فاب الكاميروني في ربع نهائي البطولة بنتجية 82-53 في انتظار المتأهل للنهائي من مواجهة بطل تونس مع بطل رواندا.

قائمة الزمالك لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

وكشف أجوستي بوش المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في أول مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة والتي جاءت كالتالي:

وإسلام سالم ومهاب ياسر وأحمد ياسرو أنس أسامة وهيثم السحرتي و عمر هشام وأحمد حاتم ومصطفى مكاوي والتر هودج ومولوكا ديابتية وميشيل فاكودا وشينميلو يلونا ومصطفي مشعل.

وفاز الزمالك عصر الأربعاء الماضي على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 82- 53 في اللقاء الذي جمعهما بالدور ربع النهائي من البطولة، بينما فاز الفريق الأنجولي على جمعية سلا المغربي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدور ذاته.

الزمالك يصعد لنهائي البطولة الإفريقية

وشهدت المباراة ندية وإثارة منذ بدايتها حيث تفوق الفريق الكاميروني في الربع الأول من المباراة بنتيجة 16/12 قبل أن ينجح الزمالك في التقدم في الربع الثاني بنتيجة 30/28 .

وفي الشوط الثاني تقدم الزمالك فى الكوارتر الثالث 55/42 وسيطر على مجريات الشوط ، وظل فى الكوارتر الرابع متفوق فى الأداء والنتيجة 82/53.

يذكر أن الزمالك كان قد تأهل لربع نهائي البطولة بعد تصدره لمجموعته بالفوز على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55، وعلى دوانس السنغالي بنتيجة 84/62 وعلى المجمع البترولى الجزائرى بنتيجة 97-64 .