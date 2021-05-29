/632917/ليفاندوفسكي-الغلابة-إحتفال-حارس-النادي-الأهلي-على-طريقة-مهاجم-بايرن-ميونخ-صور

إحتفل على لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج المارد الاحمر ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان، على طريقة ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ، حيث نشر حارس المارد الأحمر صورة له وهو يحتضن كأس السوبر الإفريقي، مثلما فعل مهاجم بايرن ميونخ عندما توج فريق بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان، حيث نشر صورة له من على سريره وهو يحتضن كأس بطولة دوري ابطال اوروبا.

الأهلي بطل السوبر الإفريقي

توج النادي الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي على حساب فريق نهضة بركان، بنتيجة 2/0 حيث أحرز الأهداف، كل من محمد شريف مهاجم الفريق، وصلاح محسن لاعب الجناح بالفريق، ليفوز النادي الأهلي بالنسخة السابعة له في بطولة السوبر الإفريقي، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني حيث توج نادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي 4 مرات.

مشوار الفريقين في البطولة

تأهل النادي الاهلي إلى نهائي السوبر الإفريقي، عن طريق التويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، بثنائية عمرو السولية محمد مجدي أفشة، بينما تأهل فريق نهضة بركان عن طريق الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نادي بيراميدز بهدف دون رد.

بطولات الأهلي القارية

وتوج فريق النادي الأهلي بالبطولة الـ22 قاريا، حيث تمكن من حصد 9 بطولات دورى أبطال أفريقيا و7 بطولات كأس السوبر الأفريقى، وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس الأفرو آسيوية وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس (4).

ولعب الأهلي مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي بتشكيل

في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف في خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات في خط الهجوم: محمد شريف

بينما لعب فريق نهضة بركان المغربي بتشكيل

في حراسة المرمى: زهير لعروبي. في خط الدفاع: محمد عزيز - إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. في خط الوسط: محمد فرحاني - العربي ناجي – بكر الهلالي. أمامهم: زياد كروش. في خط الهجوم: حمدي لعشير – محسن ياجور.