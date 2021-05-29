/632920/اتحاد-الكرة-يقرر-تأجيل-مباراة-الإسماعيلي-وبيراميدز-لأجل-غير-مسمى

أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز والتي كان من المقرر إنطلاقها غدا الأحد في تمام التاسعة، لأجل غير مسمى.

ويأتي هذا التأجيل بسبب زيادة عدد الإصابات داخل نادي بيراميدز بشكل كبير للغاية بعدما أعلن النادي عن تواجد 8 إصابات دفعة واحدة مصابة بفيروس كورونا داخل بعثة الفريق السماوي. بيراميدز يعلن إصابة 8 أفراد بكورونا وأعلن النادي عن تواجد 8 مصابين داخل صفوف الفريق والتي جاءت قائمة المصابين بفيروس كورونا داخل نادي بيراميدز كالتالي: عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق. تأجيل مباراة الإسماعيلي و بيراميدز وكان الإسماعيلي قد خسر المباراة السابقة أمام الزمالك في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بهدف نظيف سجله اللاعب سيف الدين الجزيري قبل أن يقرر إيهاب جلال الدخول في معسكر من اليوم لمواجهة بيراميدز قبل أن يتم تأجيل اللقاء. ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي. تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

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