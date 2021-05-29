تاكيدا لـ دوت الخليج: إيقاف باتريس كارتيرون بعد أحداث مباراة الإسماعيلي

/632921/تاكيدا-لـ-تحيا-مصر-إيقاف-باتريس-كارتيرون-بعد-أحداث-مباراة-الإسماعيلي

أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات مختلفة على لاعبي الزمالك والمدير الفني للفارس الأبيض وكذلك المدير الفني للنادي الأبيض ، عقب انتهاء الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان عقوبات اتحاد الكرة كالتالي:

اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات، وفقا لتقارير حكام ومراقبي المباريات، عن الأحداث التى جرت فى المباريات التي أقيمت مؤخرا على النحو التالي:- إيقاف باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.

إيقاف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

وكان دوت الخليج قد أكد أمس توقيع عقوبة الإيقاف على باتريس كارتيرون قد تصل من مباراتين بسبب الإعتراض و 8 مباريات في حالة ذكر أمين عمر في تقريره تصريحات الأخير وهو مالم يحدث.

وقررت اللجنة إيقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

تغريم نادي سيراميكا كليوباترا 20 ألف جنيه، لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الثاني لمباراته أمام إنبي. وغرمت اللجنة خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام سموحة.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.