/632924/بعثة-الأهلي-تصل-مطار-القاهرة-بعد-التتويج-ببطولة-السوبر-الإفريقي-فيديو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي، على حساب فريق نهضة بركان يثنائية محمد شريف وصلاح محسن.

وحقق الأهلي الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي

تتويج الأهلي بكأس السوبر يرفع رصيد الأهلي من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول. ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين «الأحد والاثنين» على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر.

وغادرت بعثة الأهلي الدوحة على متن طائرة خاصة، في الثانية ظهر اليوم بتوقيت قطر «الواحدة بتوقيت القاهرة». وحقق الأهلي لقب السوبر السابع في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. ومنح الجهاز الفني راحة للفريق لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي في بطولة كأس مصر.

ولعب الأهلي مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي بتشكيل

في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف في خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات في خط الهجوم: محمد شريف

بينما لعب فريق نهضة بركان المغربي بتشكيل

في حراسة المرمى: زهير لعروبي. في خط الدفاع: محمد عزيز - إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. في خط الوسط: محمد فرحاني - العربي ناجي – بكر الهلالي. أمامهم: زياد كروش. في خط الهجوم: حمدي لعشير – محسن ياجور.