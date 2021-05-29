صور.. وزير العدل يفتتح متحف ومكتبة سراى الحقانية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتفقد وزير العدل متحف سراى الحقانية، وأشاد بجميع اللوحات والمقتنيات الأثرية التى كانت متواجدة بمحكمة الحقانية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.

ومن جانبه، وجه المحافظ الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتى تأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح الشريف أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا فى ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.

حضر الافتتاح كل من المستشار محمد رفعت، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.