حصاد 28 ألفا و800 فدان من القمح بدمياط

جدة - نرمين السيد - وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة سميح عبد السميع، فى بيان اليوم السبت، أن عملية توريد المحصول تسير بشكل جيد دون أية عوائق، مشيرا إلى توريد 17 ألف طن من المحصول إلى شون وصوامع المحافظة.

ولفت إلى وصل إنتاج الفدان إلى 22 أردبا بزيادة أردبين اثنين عن العام الماضى، مؤكدا أن عمليات حصاد المحصول والتوريد تمت بالشكل المخطط له دون أدنى فاقد للمحصول.