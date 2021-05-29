عاجل.. السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع سياسة الإدارة الرشيدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض خطة الدولة الاستراتيجية فى مجال محطات تحلية مياه البحر". وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه فى مصر سعيًا لامتلاك القدرة فى هذا المجال، مع الاستمرار فى مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج فى هذا المجال، وذلك فى الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة فى كافة المجالات. وقد تم استعراض الموقف الخاص بمحطات التحلية، سواء القائمة بالفعل أو الجارى تنفيذها حالياً أو تلك المستقبلية، فضلاً عن محاور تلك الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية وتكلفتها المادية وطاقتها الإنتاجية، بما فى ذلك مشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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