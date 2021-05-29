جدة - نرمين السيد - نفذت جميع تذاكر دخول معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براغ، والذى افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش، خلال شهر أغسطس 2020، منذ إعادة افتتاحه فى شهر مايو الجارى، بعد فترة توقف قصيرة فى أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا.





ويكشف الفيديو جراف التالى أهم المعلومات عن معرض ملوك الشمس:

وأكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يشهد اقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين التشيك، حيث وصل عدد الزائرين منذ إعادة افتتاحه يوم 4 مايو الجارى وحتى الآن إلى ما يقرب من 10 آلاف زائر، وهذا المعرض يعد الأول للآثار المصرية فى مدينة براغ بجمهورية التشيك، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو جراف.. مصر المبهرة.. ملوك الشمس يلفتون أنظار العالم فى التشيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.