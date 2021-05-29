جمعة يلتقى مديرى مديريات أوقاف بنى سويف والفيوم والمنيا لمتابعة سير العمل

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر بكل من: الشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بنى سويف، والدكتور حسنى أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم، والشيخ سلامة عبدالرازق مدير مديرية أوقاف المنيا





يأتى ذلك فى إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والمديريات الإقليمية، وعلى هامش الدورة المتميزة فى السوشيال ميديا. وبحث الوزير مع مديرى المديريات، الملفات الدعوية وبرامج الدعوة الإلكترونية بالمديرية، حتى تصل الأوقاف برسالتها إلى جموع الناس، مؤكدًا أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى ووسائل السوشيال ميديا هى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، وذلك لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان. كما ناقش الدكتور مختار جمعة، تطورات مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، ومبيعات الصكوك بهذه المديريات حتى تاريخه.

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