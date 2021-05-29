/632908/المتحدة-للإعلام-تعلن-إنشاء-صندوق-لرعاية-العاملين-بالإعلام

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، عن إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات العاملة بالإعلام، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.

الانتاج الدرامي

كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل علي موسم ممتد خارج شهر رمضان ، فضلا عن العمل علي إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

تطوير الدراما

إضافة إلى تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الموسم الرمضاني الأخير حقق أعلى إيرادات فى تاريخ الدراما المصرية، متفوقًا عن العديد من الأعمال الدرامية الأخرى.

وعرضت الشركة المتحدة خلال مؤتمرها الصحفى اليوم ، فيديو يستعرض جهود الشركة في تطوير الإعلام في مصر خلال الفترة الماضية، والانجازات التي حقفتها سواء على مستوى هيكلة الإعلام أو تطوير المحتوى أو تطوير الكوادر الإعلامية وعودة قوة مصى الناعمة بالإضافة إلى التصدي للشائعات والتخريب.